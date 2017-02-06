Керівна коаліція Німеччини остаточно узгодила Меркель кандидатом в канцлери

Християнські соціалісти після довгих роздумів погодилися на те, щоб Ангела Меркель стала кандидатом на канцлера від панівної коаліції ХДС/ХСС на майбутніх виборах.

Про це повідомляє Zeit Online.

"Лідери партій ХДС і ХСС погодилися на те, щоб Ангела Меркель була кандидатом в канцлери Німеччини під час недільної зустрічі в Мюнхені", – йдеться у повідомленні.

Видання відзначає, що лідери ХДС та ХСС зібралися для переговорів у неділю, коли і було ухвалене остаточне рішення.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Баварії Хорст Зеехофер (і лідер ХСС - ред.) повідомив, що Ангела Меркель буде єдиним кандидатом на канцлера від панівної в ФРН коаліції ХДС/ХСС під час наступних парламентських виборів.

Як відомо, чергові парламентські вибори у Німеччині відбудуться 24 вересня 2017 року.

Додамо, одне з останніх соціологічних опитувань Infratest dimap показало, що половина німців на посту канцлера більше хотіли б бачити лідера соціал-демократів Мартіна Шульца, а не чинного канцлера Ангелу Меркель.