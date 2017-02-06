Кіровоградський педуніверситет стане Центральноукраїнським

На конференції трудового колективу Кіровоградського державного педагогічного університету було вирішено змінити назву вишу на Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Про це повідомляє офіційний сайт ВНЗ.

За результатами голосування 2\3 учасників конференції обрали назву, яку, втім, вже пропонували у 1996 році, коли Кіровоградський педінститут одним із перших в Україні отримав статус університету. Другий варіант назви − Державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький) – не отримав підтримки делегатів.

Остаточна зміна назви відбудеться після погодження Міністерством освіти і науки.

Інна ТІЛЬНОВА, м. Кропивницький