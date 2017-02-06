Комісія рекомендувала Бушуєва, Вишневського та Князєва на посаду голови Нацполіції

Конкурсна комісія обрала трьох кандидатів на посаду голови Національної поліції України, а саме Костянтина Бушуєва, Андрія Вишневського та Сергія Князєва, яких запропонувала міністру внутрішніх справ Арсену Авакову. Про це повідомив секретар конкурсноії комісії Евген Захаров, передає УНН.

“У суботу наша комісія провела засідання і обрала трьох найкращих кандидатів, які пройшли інтерв’ю... Комісія рекомендує — Костянтина Бушуєва, Андрія Вишневського та Сергія Князєва”, — сказав він.

Нагадаємо, 26 січня секретар конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови Нацполіції Євген Захаров повідомляв, що на тестування запросили 46 претендентів, з яких тестування пройшли 43 кандидати.

За підсумками тестування, за його словами, обрали 10 кандидатів, а саме В’ячеслава Аброськіна, Леоніда Антоненка, Олександра Берладіна, Костянтина Бушуєва, Андрія Вишневського, Вадима Гіренка, Дмитра Главіна, Сергія Князєва, Станіслава Людкевича та Олексія Шевчука.

Зазначимо, конкурс на посаду голови Нацполіції розпочався 18 січня та передбачатиме п’ять етапів.

В.о. голови Нацполіції В.Троян відмовився від участі в конкурсі на посаду голови Нацполіції.