Королева Єлизавета II відзначає 65-ту річницю правління

Королева Великої Британії Єлизавета II, 6 лютого відзначає 65-річчя перебування на троні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як пише британська преса, королева стала першим британським монархом, якому вдалося відзначити так званий "сапфіровий" ювілей (Sapphire Jubilee). Таким чином, королева Єлизавета перевершила рекорд королеви Вікторії, яка правила 64 роки.

З нагоди цієї події Кенсінгтонський палац знову опублікував знімок Єлизавети II, одягненої в сукню блакитного кольору. З прикрас на королеві сапфірові сережки і сапфірова підвіска, подаровані їй королем Георгом VI в якості весільного подарунка в 1947 році. На шиї Єлизавети II кольє з 16 сапфірів, обрамлені діамантами, у вухах - сережки в тому ж стилі.

Today marks 65 years since Her Majesty The Queen acceded to the throne #SapphireJubilee pic.twitter.com/jTxFLeLdq9

