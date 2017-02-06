Мей закликала депутатів не перешкоджати Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей закликала депутатів не перешкоджати виконанню волі більшості британців, які проголосували за вихід країни зі складу ЄС.

Про це вона заявила в понеділок, виступаючи в Палаті громад британського парламенту, передає УНН.

"Мій заклик ясний для кожного - ця палата вже висловила свою думку, і тепер не час для того, щоб створювати перепони для демократично вираженої волі британського народу. Прийшов час для того, щоб перейти до процесу виходу зі складу ЄС", - зазначила Мей.

Як пише видання, на даний момент британський парламент розглядає законопроект уряду про початок переговорів з Брюсселем про припинення членства країни в ЄС. Минулого тижня законопроект був ухвалений у другому читанні 498 голосами проти 144.

У понеділок комітети Палати громад розглянуть поправки до законодавчої ініціативи, після чого документ буде розглянутий в третьому читанні.

"Наші європейські партнери хочуть приступити до переговорів, точно так же, як я, і точно так само, як ця палата", - зазначила вона, маючи на увазі результати голосування.

"Прийшов час приступити до процесу виходу з ЄС і створити незалежну, глобальну Велику Британію, яка сама буде визначати своє майбутнє", - наголосила британський прем'єр.

Мей сподівається задіяти статтю 50 Лісабонського договору про ЄС, яка запускає процес виходу із товариства, до кінця березня цього року. Для цього їй необхідна санкція парламенту.