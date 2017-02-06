НАБУ розкрило корупційну схему на 30 млн грн в "Енергоатомі"

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали п’ятьох осіб, ймовірно причетних до корупційної схеми заволодіння коштами однієї з атомних електростанцій державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» у розмірі 30 млн грн.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України на своїй сторінці у Facebook.

"Під час розслідування детективи НАБУ встановили, що затримані - службова особа АЕС ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та чотири представники комерційних структур, - при здійсненні державних закупівель, використовуючи низку підконтрольних підприємств, забезпечили укладення та виконання договорів поставки комплектуючих для АЕС за завищеними цінами (перевищували ринкові у 18-34 рази)", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ заявляють про ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Упродовж доби затриманим планується повідомити про підозру та в подальшому обрати запобіжні заходи.