Найбільша італійська авіакомпанія відкриває новий рейс з України

Авіакомпанія Alitalia з 2 травня почне виконувати щоденні рейси між Києвом і Римом. На маршруті будуть використовувати літак Airbus A320 з двокласним компонуванням салону (бізнес і економ).

Як пише ЦТС, в компанії повідомили, що відправлення з Києва (Жуляни) передбачено в 5 годин ранку, прибуття в Рим - в 6:55. Зворотний виліт - в 23:00 і приліт в Україну в 2:50. Час вказано місцевий.

Перевізник у перші два тижні лютого продає квитки по $179 в обидві сторони.

Alitalia є найбільшим італійським авіаперевізником, Compagnia Aerea Italiana (CAI) володіє 51% акцій авіакомпанії, ще 49% належить еміратської Etihad Airways.