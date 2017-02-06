Підстав до скасування санкцій проти РФ немає, - Ващиковський

Наразі немає підстав для скасування санкцій проти Росії.

Про це заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський після засідання Ради ЄС у Брюсселі.

"Питання санкцій поза дискусіями. Наразі Мінський процес не реалізовано, у зв’язку з тим немає підстав до скасування санкцій" - сказав він.

За його словами, в кулуарах міністерської зустрічі не виключили думки, що напруженість на сході України виникла через "брак активної політики з боку Америки".

"Дехто думав, що Росія може тестувати ситуацію на Близькому Сході, в Сирії. А виявилося, вона протестувала ситуацію в Україні" - зазначив Ващиковський.

Нагадаємо, що Україну відвідає єврокомісар із питань гуманітарної допомоги.