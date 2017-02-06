РФ знову відмовилася видати Сенцова та Кольченка, - Мін'юст

Москва знову відмовилася видати Києву українських режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка, вважає їх своїми громадянами. Про це повідомив заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов у Facebook.

"Росія безпідставно відмовилася видати Сенцова та Кольченка. Вважає їх своїми громадянами. Це "громадянство" було примусово нав'язане усім кримчанам одночасно з анексією Криму. Обидві ці дії Росії є нікчемним за міжнародним правом", - сказав він.

З його слів, Україна буде домагатися повернення політв'язнів "через міжнародні організації, що мають вплив на Росію, а також у рамках позовів, поданих до Європейського суду з прав людини".

Нагадаємо, Омбудсмен В.Лутковська сподівається найближчим часом відвідати українських політв’язнів у РФ.

Сенцов і Кольченко були засуджені російським судом до 20 і 10 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за звинуваченням у підготовці терактів у Криму. Обидва українці свою провину заперечили. Правозахисний рух “Меморіал” визнав їх політв’язнями.