Суд окупованого Криму залишив Чийгоза під вартою, - адвокат

В окупованому Росією Криму суд залишив під вартою заступника Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Про це у своєму Twitter повідомив його адвокат Микола Полозов.

"Порадившись на місці, судді вирішили залишити Ахтема Чийгоза під вартою. Не змінилися обставини, кажуть", - написав Полозов.

Захист Чийгоза у понеділок просив суд змінити запобіжний захід через відсутність доказів його провини у вивчених речових доказах.