Суд окупованого Криму залишив Чийгоза під вартою, - адвокат

В окупованому Росією Криму суд залишив під вартою заступника Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.
Про це у своєму Twitter повідомив його адвокат Микола Полозов.
"Порадившись на місці, судді вирішили залишити Ахтема Чийгоза під вартою. Не змінилися обставини, кажуть", - написав Полозов.
Захист Чийгоза у понеділок просив суд змінити запобіжний захід через відсутність доказів його провини у вивчених речових доказах.
Посовещавшись на месте, судьи решили оставить Ахтема Чийгоза под стражей. Не изменились обстоятельства, говорят.#FreeChiygoz
— Николай Полозов (@nikolai_polozov) 6 лютого 2017 р.
Джерело: День