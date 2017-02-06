Мир – це не відсутність конфліктів, це здатність залагоджувати конфлікти мирним шляхом
Рональд Рейган, американський державний і політичний діяч, 40-ий Президент США

Суд окупованого Криму залишив Чийгоза під вартою, - адвокат

6 лютого, 2017 - 15:12
Фото: 15minut.org

В окупованому Росією Криму суд залишив під вартою заступника Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Про це у своєму Twitter повідомив його адвокат Микола Полозов.

"Порадившись на місці, судді вирішили залишити Ахтема Чийгоза під вартою. Не змінилися обставини, кажуть", - написав Полозов.

Захист Чийгоза у понеділок просив суд змінити запобіжний захід через відсутність доказів його провини у вивчених речових доказах.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...