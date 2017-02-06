Ситуація в Україні буде головним питанням зустрічі глав МЗС країн ЄС, - Могеріні

Ситуація в Україні буде першим питанням сьогоднішньої зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

Про це заявила високий представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні напередодні зустрічі, передає "Європейська правда".

"Ми почнемо обговорення із ситуації в Україні, де в останні дні спостерігається значне погіршення ситуації. Я говорила про це у п’ятницю з главою МЗС РФ Лавровим, я дзвонила йому, і вчора я мала нагоду поспілкуватися із заступником прем’єр-міністра України", - сказала Могеріні.

За її словами, міністри обговорять ескалацію насильства на Донбасі, триваючу політику ЄС щодо невизнання анексії Криму і підтримку повної імплементації Мінських домовленостей, підтримку Нормандського формату, роботи ОБСЄ, а також виконанню реформ в Україні.

"ЄС і надалі проводитиме політику невизнання анексії Криму і необхідне чітке виконання Мінських угод, починаючи з припинення вогню. Ми продовжимо працювати з усіма сторонами, в тому числі в нормандському форматі, до якого входять і Україна та Росія, щоб знайти вирішення", - сказала вона.

Нагадаємо, Євросоюз закликав припинити бойові дії в Авдіївці, які вважає кричущим порушенням домовленостей про припинення вогню, передбачених Мінськими угодами.

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що загострення ситуації в Авдіївці знову нагадало про триваючі виклики, які становить агресія Росії на сході України.