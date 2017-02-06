Тернопільські рятувальники отримали нову спецтехніку і обладнання

У Тернополі оновили матеріально-технічку базу рятувальників. Група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення отримала позашляховик з підвищеною прохідністю. А також – ноутбук зі встановленим спеціальним програмним забезпеченням. Це дасть можливість піротехнікам за допомогою супутникового зв’язку нанести на карту межі небезпечних ділянок можливого скупчення боєприпасів і створити детальну карту вибухонебезпечних загроз. Техніку вручив рятувальникам начальник управління ДСНС України у Тернопільській області, полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей. Нове оснащення отримала також пожежно-рятувальна служба області – дизельний генератор і водяний насос.

«Хочу подякувати за те, що завдяки спільній співпраці це майно було придбане і передається нашій службі, зокрема аварійно-рятувальному загону спеціального призначення для комплектації підрозділу обласного підпорядкування, який виконує завдання з ліквідації пожеж надзвичайних ситуацій і працював досить активно на території всієї області», – зазначив начальник управління ДСНС України в Тернопільській області полковник Віктор Маслей.

Окрім цього, обладнання на понад 137 тисяч гривень було придбане для рятувальників області за кошти резервного фонду управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської облдержадміністрації. Апарати на стисненому повітрі, панорамні маски для захисту органів дихання, обладнання для буксирування автомобілів та бойове спорядження передали працівникам ДСНС голова обласної ради Віктор Овчарук та голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

“Всі ми чітко розуміємо важливість системи цивільного захисту для Тернопільської області та всієї України, особливо в умовах війни”, – зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна. – “У 2014 році було передбачене фінансування в еквіваленті 200 тисяч гривень, у 2015 – 220 тисяч гривень по всій області. 2016 рік для державної служби надзвичайної ситуації в плані технічного переоснащення унікальний – більше на півтора мільйона гривень ми закупили матеріально-технічних засобів, які дадуть можливість врятувати життя людей. Тому ми відкриваємо вже роботу в напрямку створення у цьому році щонайменше чотирьох місцевих пожежних частин з загонами добровольців-пожежників, рятувальників, котрі будуть покликані захищати життя громадян на території Тернопільської області”

Нове обладнання отримала також група рятувально-водолазних робіт, що входить до аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ, Тернопіль, фото автора