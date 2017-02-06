Трамп і Столтенберг обговорили можливості врегулювання на Донбасі

Глава Білого дому Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг мали телефонну розмову в неділю, під час якої обговорили, в тому числі, ескалацію обстановки на сході України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні прес-офісу Північноатлантичного альянсу за результатами переговорів, передає Укрінформ.

"Сторони переглянули прогрес у боротьбі з тероризмом, а також питання витрат на оборонні потреби НАТО й наголосили на необхідності продовження зусиль щодо забезпечення справедливого розподілу тягаря між усіма союзниками по НАТО. Вони також обговорили ескалацію насильства на сході України та перспективи мирного врегулювання", - зазначається в повідомленні.

При цьому, генсек Альянсу нагадав про послідовну політику НАТО щодо потужної оборони та діалогу з Росією. "Генеральний секретар і президент Трамп домовились обговорити ці питання на майбутньому саміті НАТО в Брюсселі наприкінці травня", - підкреслюється в тексті.

Це була друга телефонна розмова Столтенберга й Трампа з моменту обрання останнього.