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У Чехії вважають, що санкції проти Росії мають тривати

6 лютого, 2017 - 21:30
Фото Reuters

Оскільки ситуація з відновленням територіальної цілісності України та припиненням російської агресії не змінилася, немає підстав говорити про скасування антиросійських санкцій ЄС.

Про це заявив міністр закордонних с прав Чехії Любомир Заоралек, передає Радіо Свобода.

"Якщо ситуація не змінюється, немає підстав починати дискусію про призупинення санкцій. Ми мусимо дотримуватися позиції щодо територіальної цілісності України. Це є фундаментальним для будь-якого подальшого рішення". -  підкреслив Заоралек.

Чеський дипломат додав, що під час засідання Ради Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі питання скасування санкцій не порушувалося, натомість вкотре заявили про необхідність відновлення кордонів України.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський вважає, що наразі немає підстав для скасування санкцій проти Росії.

Джерело: Радіо Свобода
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