У Чехії вважають, що санкції проти Росії мають тривати

Оскільки ситуація з відновленням територіальної цілісності України та припиненням російської агресії не змінилася, немає підстав говорити про скасування антиросійських санкцій ЄС.

Про це заявив міністр закордонних с прав Чехії Любомир Заоралек, передає Радіо Свобода.

"Якщо ситуація не змінюється, немає підстав починати дискусію про призупинення санкцій. Ми мусимо дотримуватися позиції щодо територіальної цілісності України. Це є фундаментальним для будь-якого подальшого рішення". - підкреслив Заоралек.

Чеський дипломат додав, що під час засідання Ради Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі питання скасування санкцій не порушувалося, натомість вкотре заявили про необхідність відновлення кордонів України.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський вважає, що наразі немає підстав для скасування санкцій проти Росії.