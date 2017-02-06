У Дніпрі лікарі врятували зір пораненому британському фотокору

Пораненого в Авдіївці під час артилерійського обстрілу фоторепортера Крістофера Нанна доставили до Дніпровської лікарні ім. Мечникова. «Кріс, 33 роки. Фоторепортер з Великої Британії. Доставлений вночі реанімобілем. Поранення отримав в Авдіївці. Перебував біля вікна під час мінометного обстрілу. Множинні осколкові поранення обличчя, проникаюче поранення лівого ока, поранення повіки правого ока. Сліпе непроникаюче поранення грудної клітки. Обстежили у приймальному відділенні лікарні ім. Мечникова. Віддали офтальмологам», — написав у Fscebook заступник головного лікаря ОКЛ ім. Мечникова Олександр Толубаєв. Найвідповідальніша робота стояла перед лікарями-офтальмологами Дніпровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні. Вони провели складну оптико-реконструктивну операцію і зберегли очі Крістоферу Нанну. За інформацією фахівців ДОКОЛ, найбільш небезпечним було поранення лівого ока. Постраждала райдужна оболонка, повністю був відсутній кришталик. Поранення супроводжувалося великим крововиливом всередину ока з відшаруванням сітківки. Ситуацію ускладнювала наявність всередині ока стороннього тіла великих розмірів — осколок розміром понад 5 мм. «Нами було проведено складну оптико-реконструктивну операцію з пластикою райдужки і підшиванням штучного кришталика. Крістоферу вдалося врятувати зір. Вже наступного дня після операції він міг бачити лівим оком. На разі він буде перебувати під наглядом лікарів нашого обласного офтальмологічного центру і його чекає тривалий період реабілітації», — говорить доктор медичних наук Валерій Сердюк, директор Дніпровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні, який проводив операцію.

Британський фотокореспондент Крістофер Нанн перебуває на Донбасі з 2014 року. Протягом свого перебування в зоні АТО він документував не тільки військові дії, а й повсякденне життя мирних жителів регіону. Сам поранений після операції розповів, що сталося насправді — про це він написав у соцмережі Twitter.

За словами Крістофера, він приїхав до Авдіївки разом із другом. Вони доставили до шпиталю медикаменти, потім ходили містом і спілкувалися з мешканцями. Ввечері Крістофер та його друг Володимир зайшли до своєї знайомої. «Ближче до вечора артилерійський обстріл посилився. Раптово поруч із вікном кухні пролетів снаряд», — згадує фотограф. Від ударної хвилі та осколків господиня будинку загинула, а гість отримав важкі поранення. Британський журналіст, котрий дивом вижив, подякував усім за підтримку й теплі побажання. При цьому він нагадав, що в цій війні, крім нього, страждають тисячі людей. За словами лікарів, якщо все буде проходити без ускладнень, фотокореспондента випишуть із лікарні вже через тиждень. Щоправда, його, судячи з усього, чекає тривалий період реабілітації.

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро