У Києві затори через сніг, водіїв закликають паркуватися правильно

Через снігопад проїзд і прохід вулицями Києва вранці 6 лютого ускладнений, на дорогах затори.

Станом на 8:30 навіть у центрі Києва доріжки для пішоходів розчищено лише частково.

У зв’язку з погіршенням погодних умов із 6 ранку 6 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва обмежили.

Про це повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації.

Столична влада закликає водіїв бути уважними та обережними на автошляхах столиці та дотримуватися наступних рекомендацій:

- за можливості користуватися громадським транспортом;

- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;

- дотримуватися безпечної дистанції та швидкості руху;

- пересуватися з увімкненими габаритними вогнями чи протитуманними ліхтарями;

- з особливою обережністю рухатися мостами та естакадами;

- намагатися уникати ризикованих маневрів;

- утримуватися від подорожей на далекі відстані.

Крім того, водіїв приватних авто просять дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими.

При цьому станом на 8:30 навіть у центрі Києва доріжки для пішоходів розчищено лише частково.

Для подолання наслідків снігопаду кількість задіяної снігоприбиральної техніки збільшено, повідомляє "Київавтодор".