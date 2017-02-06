У Києві затори через сніг, водіїв закликають паркуватися правильно

Через снігопад проїзд і прохід вулицями Києва вранці 6 лютого ускладнений, на дорогах затори.
Станом на 8:30 навіть у центрі Києва доріжки для пішоходів розчищено лише частково.
У зв’язку з погіршенням погодних умов із 6 ранку 6 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва обмежили.
Про це повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації.
Столична влада закликає водіїв бути уважними та обережними на автошляхах столиці та дотримуватися наступних рекомендацій:
- за можливості користуватися громадським транспортом;
- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;
- дотримуватися безпечної дистанції та швидкості руху;
- пересуватися з увімкненими габаритними вогнями чи протитуманними ліхтарями;
- з особливою обережністю рухатися мостами та естакадами;
- намагатися уникати ризикованих маневрів;
- утримуватися від подорожей на далекі відстані.
Крім того, водіїв приватних авто просять дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.
Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими.
При цьому станом на 8:30 навіть у центрі Києва доріжки для пішоходів розчищено лише частково.
Для подолання наслідків снігопаду кількість задіяної снігоприбиральної техніки збільшено, повідомляє "Київавтодор".