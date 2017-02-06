У Польщі відбудеться референдум щодо розширення меж Варшави

Міська рада Варшави у понеділок прийняла рішення про проведення 26 березня референдуму щодо розширення меж столиці.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Мешканці польської столиці мають відповісти на питання, чи згоні вони на зміну меж міста шляхом приєднання до нього кількох десятків сусідніх гмін.

Проект у справі проведення референдуму представила партія "Громадянська платформа", яка має більшість у міській раді Варшави, проти були депутати "Права і справедливості".

Як повідомляє Польське радіо, проект розширення меж Варшави було ініційовано саме "Правом і справедливістю".

Столиця Польщі мала б бути розширена за рахунок приєднання до міста 32 гмін.

В оцінці представників "Громадянської платформи", пропоновані партією ПіС рішення є шкідливими для Варшави і варшав’ян.

Своєю чергою політики ПіС наголошують, що їхній проект має стати основою для подальшої дискусії.