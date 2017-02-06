У Румунії 500 тисяч людей вийшли на вулиці попри скасування скандальної постанови

У багатьох містах Румунії у неділю ввечері відбулись масштабні антиурядові акції протесту, незважаючи на те, що уряд погодився відкликати скандальну постанову про амністію для корупціонерів.

Про це повідомляє Mediafax.

Демонстранти висловили побоювання у зв'язку з планами уряду направити для обговорення в парламенті законопроект з подібними пропозиціями, де є висока ймовірність, що він буде прийнятий.

Люди вийшли на вулиці близько 20 міст країни, а загальна кількість учасників протестів становила до півмільйона осіб. Це найбільші масові акції протесту у країні з 1989 року.

Демонстранти вимагали не лише скасування скандального документа, але і відставки уряду. Проте прем'єр-міністр Сорін Гріндяну заявив про намір як і раніше залишатися на чолі уряду.

Нагадаємо, уряд Румунії 5 лютого скасував постанову про внесення поправок у Кримінальний кодекс і про амністію для корупціонерів, що призвела до масових протестів по всій країні.

Як відомо, 31 січня попри масові протести уряд ухвалив постанову, що декриміналізувала низку злочинів і дозволяла багатьом корупціонерам уникнути відповідальності.

Постанова, зокрема, декриміналізує корупційні діяння і випадки перевищення повноважень та зловживання службовим становищем, якщо збитки не перевищують 200 тисяч леїв (47 800 доларів).

Необхідність амністії для окремих категорій злочинців в уряді раніше пояснили переповненістю в'язниць.

Єврокомісія 1 лютого виступила з жорстким попередженням до уряду Румунії через прийняту постанову і наголосила на необхідності незворотного прогресу у боротьбі з корупцією.