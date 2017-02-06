Мир – це не відсутність конфліктів, це здатність залагоджувати конфлікти мирним шляхом
Рональд Рейган, американський державний і політичний діяч, 40-ий Президент США

У ЄС стурбовані ситуацією на сході України, - Могеріні

6 лютого, 2017 - 20:28
Фото Reuters

У Євросоюзі стурбовані ситуацією на сході України. Про це в ході брифінгу за результатами засідання Ради ЄС повідомила верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні, передає "112 Україна".

"ЄС продовжуватиме підтримувати Україну, зосередивши свою увагу на наданні послуг населенню. Ми хочемо забезпечити те, щоб умови та обстановка в країні покращилася для народу. Це також вимагає кращої ситуації в області безпеки. Ситуація на сході (України, - ред.) в останні дні була приводом для нашого занепокоєння. Коли ми маємо на увазі повне впровадження мінських домовленостей, ми знову підтверджуємо очікування, що боротьба і зіткнення припиняться, і процес мирного врегулювання може бути ефективно розпочато", - сказала Могеріні.

Нагадаємо, що Україну відвідає єврокомісар із питань гуманітарної допомоги.

Джерело: 112 Україна
Новини партнерів
Loading...