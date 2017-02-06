Україна визначила склад збірної з біатлону

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом на майбутній чемпіонат світу, який пройде в австрійському Хохфільцені.

Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак назвав імена спортсменів, які увійшли до складу нашої команди, повідомляє journalist.today.

Жінки - Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець.

Чоловіки - Дмитро Підручний, Сергій Семенов, Артем Прима, Володимир Семаков, Олександр Жирний.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з біатлону буде проходити в Хохфільцені з 9 по 19 лютого. Всього під час проведення турніру заплановано провести 11 гонок - 5 чоловічих, 5 жіночих і 1 змішаною естафетою.