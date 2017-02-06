Українські лижники на Універсіаді-2017 у шістці кращих

У місті Алмати (Казахстан) триває XXVIII Всесвітня зимова Універсіада. У черговий змагальний день наші спортсмени продемонструвала гідний результат як у жіночій лижній естафеті, так і в чоловічій.

Жіноча збірна у складі Юлії Тарасенко, Вікторії Олех і Марії Насико фінішувала у п’ятірці кращих команд естафетного заїзду 3 по 5 км. Їхній результат – 49 хвилин 7 секунд, що на 5 хвилин 42 секунди гірший за досягнення переможниць – збірної Росії. На другому місці фінішували господарки змагань – збірна Казахстану, яка програла росіянкам близько хвилини. Замкнула трійку лідерів команда Франції, котра відстала від переможців на 1 хвилину 46 секунд. Четверту позицію посіла збірна Білорусі.

У чоловічій гонці 4 по 7,5 км Олексій Красовський, Костянтин Яременко, Андрій Марченко та Олександр Челенко прийшли на фініш шостими з підсумковим результатом 1 година 16 хвилин 11.9 секунди. Відставання від чемпіонів – збірної Росії – склало 3 хвилини 22.6 секунди. Усього на 1,8 секунди відстала від переможців збірна Казахстану. Бронзову нагороду виборола команда Чехії.

У загальному медальному заліку українська команда, як і раніше, має дві золоті, дві срібні та чотири бронзові медалі.

Богдан Проскуров