Український мультфільм б'є рекорди у міжнародному прокаті

Перший український повнометражний 3D-мультфільм "Микита Кожум'яка" наприкінці січня 2017 року вийшов в міжнародний прокат - в Польщі та Туреччині.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

"За перший вікенд перший український повнометражний 3D-анімаційний фільм зібрав у міжнародному прокаті: 637,023 PLN (4, 350 млн грн) - у Польщі та 423,552,43 TL (3,071 млн грн) - у Туреччині, а кількість глядачів склала понад 70 тисяч", - ідеться в повідомленні.

За словами продюсера Дмитра Бєлінського, творці мультфільму дуже хвилювалися, як міжнародний глядач його сприйме, адже для України це перший досвід.

"Перші відгуки дуже позитивні, тому ми з нетерпінням чекаємо, як відреагують на нашого Микиту в інших країнах", - зазначив він.

На черзі прокат ще в понад 60 країнах. І наступні країни, куди помандрує "The Dragon Spell", - саме така назва мультфільму в міжнародному прокаті - це В’єтнам, країни Балтії, Казахстан і Угорщина.