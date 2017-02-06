Український "Руслан" врятував літак Boeing, що застряг у зоні вічної мерзлоти (відео)

Ан-124 перевіз найбільшим за габаритами авіаційний двигун до канадського Ікалуіта.

Літак компанії "Авіалінії Антонова" Ан-124 "Руслан" успішно виконав доставку двигуна General Electric GE90 із швейцарського Цюріха у зону вічної мерзлоти. Зазначений двигун є найбільшим за габаритами серед турбовентиляторних авіаційних двигунів, повідомляє ЦТС.

Двигун для літака Boeing авіакомпанії Swiss Airlines був доставлений у аеропорт канадського міста Ікалуіт, що знаходиться на березі Північного Льодовитого океану в зоні вічної мерзлоти. На момент приземлення Ан-124 температура у місті становила -29 градусів за Цельсієм.

Доставку в канадський Ікалуіт необхідно було виконати, оскільки раніше Boeing авіакомпанії Swiss Airlines здійснив в місцевому аеропорту аварійну посадку – через відмову одного з двигунів.