Україну відвідає єврокомісар із питань гуманітарної допомоги

Найближчим часом Україну відвідає комісар ЄС із питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Христос Стиліанідес.

Про це йшлося під час зустрічі віце-прем'єр-міністра із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе з Єврокомісаром у Брюсселі, повідомляє Урядовий портал.

"Стиліанідес, своєю чергою, запевнив у повній підтримці України з боку ЄС та продовженні надання необхідної допомоги постраждалому населенню. Черговим сигналом підтримки має стати візит Комісара в Україну найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби віце-прем’єра, головна увага під час зустрічі була приділена загостренню ситуації на Донбасі у зв’язку з обстрілами Авдіївки та прилеглих районах, а також загрозі гуманітарної катастрофи в регіоні.

У цьому контексті Климпуш-Цинцадзе закликала ЄС до консолідації зусиль із метою мирного врегулювання на Сході України на основі повного виконання Мінських домовленостей.

Вона також поінформувала Комісара ЄС щодо затвердженого 11 лютого цього року урядом України Плану заходів щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, спрямованого на забезпечення реінтеграції громадян, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, сторони обговорили актуальні питання співробітництва у сфері цивільного захисту населення та посилення співпраці у сфері запобігання і врегулювання надзвичайних ситуацій.