Усі школи Авдіївки відновили навчання, - Жебрівський

Усі школи в місті Авдіївка знову запрацювали і більше 500 дітей прийшли на уроки. Про це у коментарі УНН повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

“Усі школи в Авдіївці запрацювали в тому режимі, в якому вони працювали до цього. Більше 500 дітей вже навчаються на уроках. І лише в старій Авдіївці в школу відправилось 34-37 дітей”, — розповів П.Жебрівський.

5 лютого в Авдіївці відновили електропостачання.

Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігалося загострення ситуації, її активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.