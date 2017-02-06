В Астані обговорюють механізм контролю припинення вогню в Сирії

В столиці Казахстану, Астані, розпочалася зустріч експертів з Росії, Туреччини, Ірану й ООН з метою обговорення деталей реалізації угоди про припинення вогню в Сирії.

Про це повідомили в МЗС Казахстану, передає Reuters.

"Представники Йорданії, як очікується, візьмуть участь вперше, - заявив прес-секретар Міністерства.

За його словами, порядок денний зустрічі включає обговорення імплементації угоди припинення бойових дій та обговорення пропозицій від сирійської опозиції щодо припинення вогню.

"Йдеться про створення механізму для контролю за виконанням угоди про припинення вогню", - заявив представник Міністерства.

Повідомляється, що у Міністерстві не надали жодної інформації про склад делегацій, які зустрічаються за закритими дверима.

Нагадаємо, що на переговорах щодо мирного врегулювання у Сирії, які пройшли 23-24 січня в столиці Казахстану Астані Росія, Іран і Туреччина досягли домовленості щодо механізму моніторингу перемир'я в Сирії.

Крім того, російська делегація на переговорах в Астані передала представникам сирійської опозиції проект конституції цієї країни.