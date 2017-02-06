В уряді Британії заявили, що не дозволять парламентарям блокувати Brexit

Парламентарі, що прагнуть змінити стратегію прем’єра Британії Терези Мей щодо Brexit, не зможуть заблокувати вихід країни з ЄС.
Про це заявила речниця британського прем’єра перед дебатами про можливе внесення змін до законодавства у парламенті, повідомляє Reuters.
"Ми вважаємо, що уряд має виключне право реалізовувати волевиявлення британського народу", - заявила вона.
Речниця додала також, що у парламенту буде право голосу за остаточну угоду з ЄС.
"Ми не збираємося потурати спробам залишитися в ЄС чи приєднатися до нього знову через чорний хід", - сказала вона.
Дану заяву було зроблено на тлі тиску з боку проєвропейських депутатів, які вимагають більшої прозорості і контролю щодо переговорної стратегії Терези Мей.