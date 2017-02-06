ВР має ратифікувати угоду щодо ЗВТ з Канадою найближчим часом, - Кубів

Український парламент повинен найближчим часом ратифікувати угоду щодо зони вільної торгівлі з Канадою.

Про це під час засідання круглого столу на тему "Угода про вільну торгівлю з Канадою: нові горизонти для України" заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, повідомляє "РБК-Україна".

"Очікуємо в найближчі засідання Верховної Ради ратифікації Угоди про зону вільної торгівлі з Канадою", - наголосив міністр.

Нагадаємо, що палата громад парламенту Канади (нижняя палата) ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною.