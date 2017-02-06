Єльченко і Гутерріш домовились про зустріч за кілька тижнів

Глава ООН Антоніу Гутерріш і постійний представник України при ООН Володимир Єльченко домовились про зустріч ближчим часом для обговорення перспектив розширення участі ООН в українському питанні.

Про це розповів сам Володимир Єльченко в інтерв'ю Укрінформу.

"Він (Гутерріш - ред.) відверто сказав мені, що потребує трохи більше часу для того, щоб вивчити це питання зсередини секретаріату ООН. Він хоче зрозуміти, чому ідея відкриття Спеціального офісу підтримки ООН в Україні не була реалізована два роки тому", - зазначив глава української місії.

Він нагадав, що Україна в 2014 році подала запит на розгортання миротворчої операції ООН на Донбасі. При цьому дипломат нагадав про очевидний супротив Москви щодо цього рішення та зауважив, що РФ може застосувати право вето в РБ ООН.

Єльченко також повідомив, що точна дати його зустрічі з Гутеррішом поки невідома.

"Ми домовилися, що зустрінемося ближчим часом. Зрозуміло, що йдеться не про місяці, а тижні", - зауважив він.

Крім того, представник України зазначив, що генсек ООН "пообіцяв запропонувати свої підходи, своє бачення на те, як можна збільшити участь ООН в цих процесах (на сході України - ред.)".