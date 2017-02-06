ЄС виділить Україні 2 млн євро на реформу поліції

ЄС планує виділити у 2017 році два мільйони євро на проекти, спрямовані на реформу правоохоронних органів в Україні.

Про це голова консультаційної місії ЄС (КМЄС) Кястутіс Ланчінскас заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

"За рік ми підготували понад 300 тренерів у різних регіонах – це переважно поліцейські, співробітники сервісних центрів МВС, – а в новому році ми будемо повертатися до цих регіонів і оцінювати роботу тренерів, щоб допомогти їм", - заявив він.

За словами Ланчінскаса, цього року закінчується мандат місії, і зараз у Брюсселі розглядається питання продовження мандата.

"Я думаю, що буде позитивне рішення, а отже, ми працюватимемо ще не один рік", - сказав він.

У разі позитивного рішення, КМЄС почне з впровадження трьох великих проектів.

"Спільно з данським агентством DANIDA ми починаємо великий антикорупційний проект. Крім того, я сподіваюся, що в найближчому майбутньому спільно зі шведською національною поліцією почнемо другий проект, з оновлення поліцейських дільниць", - сказав глава КМЄС.

За його словами, йдеться про створення 20 зразкових поліцейських дільниць у чотирьох регіонах.

"Наші експерти поміняють там усе – змінять структуру, проведуть тренінг для поліцейських, буде зовсім інше ставлення до людей, нове обладнання, приймальня для населення тощо", - заявив він.

Крім того, за словами глави місії, зараз іде фінальна стадія затвердження великого трирічного проекту у сфері верховенства права, в якому місія буде відповідальна за програму, пов'язану з розвитком правоохоронних органів.