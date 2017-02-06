За день бойовики 40 разів обстріляли позиції сил АТО

За день у зоні АТО зафіксували 40 обстрілів, одного українського військового поранено.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«На Донецькому напрямку зі 152 міліметрової артилерії, танків, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники неодноразово обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки. Також по Авдіївці та Кам’янці вогонь вели і снайпери. Крім того, під обстріли потрапили Луганське, Опитне та Зайцеве», - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії, гранатометів та мінометів різних калібрів російські окупанти обстріляли Новогригорівку, Лебединське, Широкине та Мар’їнку. По Широкиному вогонь вів і танк, а по Новотроїцькому - великокаліберні кулемети, зазначили в штабі.

«На Луганському напрямку по Новозванівці вогонь вів танк. Гранатомети - по Жовтому та Кримському», - додали в прес-центрі АТО.