Жителі приміських сіл Ужгородщини створюють об’єднану громаду

На Закарпатті невдовзі має постати що одна, шоста за ліком ОТГ. Рішення про створення об’єднаної територіальної громади прийняли Холмківська, Тарновецька та Сторожницька сільські ради Ужгородського району. До складу першої ОТГ під Ужгородом мають намір увійти 8 сіл – Холмок, Розівка, Концево, Минай, Сторожниця, Тарнівці, Шишловці та Ботфалва.

Чисельність населення у громаді складатиме приблизно 20 тис. населення. На її території є усі необхідні освітні заклади, амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Ініціатором створення Холмківської ОТГ є нинішній сільський голова с. Холмок Тетяна Вачиля. Рішення ж про об’єднання приймали сільські громади: у с. Минай в опитувальних листах за створення ОТГ підписалося 1538 жителів села, у с. Холмок 7 грудня у приміщенні загальноосвітньої школи відбулися збори громадян села, на які прийшло майже 200 жителів. Відповідні заходи проводилися інших селах.

На самому початку ініціювали об’єднання восьми сільрад Ужгородського району, але в силу різних причин створити спільну громаду погодилися лише 3. Решта бачать себе у складі інших ОТГ. «Вдаючись до такого серйозного кроку, як об’єднання у спільну громаду, жителі наших восьми сіл мають на меті отримати більше простору для соціально-економічного розвитку. Наприклад, Холмківська сільська рада сьогодні є економічно самодостатньою, має значні поступлення за рахунок «акцизу» від АЗС. Сусідня Тарнівецька, на території якої розташовані знамениті яблуневі сади, депресивна, оскільки фермерські господарства у сільську скарбницю великих надходжень не приносять, а промислових підприємств чи автозаправок на території ради, немає, тож бракує і коштів для найнеобхіднішого – асфальтування доріг, встановлення вуличного освітлення, ремонту приміщень освітніх та медичних закладів. Зі створенням ОТГ та зміною правил фінансування територій наша громада може отримувати 24 млн грн. лише прибуткового податку з громадян, більшість з яких працюють на розташованих у нас підприємствах «Ядзакі» та «Джейбіл», а загальний бюджет ОТГ складатиме 64 млн грн. За ці кошти можна протягом короткого часу заасфальтувати вулиці в усіх селах громади, відремонтувати водогін, провести комплексний благоустрій приміських сіл та вирішити інші найгостріші проблеми», – каже сільський голова Холмока Тетяна Вачиля.

У ході підготовки документів три ради уклали угоду про співпрацю, якою передбачили, що усі важливі питання громади будуть вирішуватися компромісно і пропорційно з подачі старост та сільських комітетів. Тепер громада чекає вердикт від Закарпатської ОДА і дуже сподівається, що він, попри недобру традицію закарпатських чиновників, таки буде позитивний…

Василь Ільницький, Ужгород, фото автора