ЗСУ провели випробування нового українського безпілотника (відео)

На аеродромі під Черніговом у понеділок, 6 лютого, дослідники Збройних сил України випробували безпілотник Лелека-100, повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

БПЛ українського виробництва тестували в умовах негоди. Свою роботу військові вчені почали з перевірки функціонування всіх систем і агрегатів безпілотного літального апарату БПЛА.

"На відміну від попередніх розробок, авіаційний комплекс «Лелека-100» ще маловідомий і вимагає ретельного вивчення. Однак, за заявами виробників, має більш сучасне авіаційне і радіоелектронне обладнання, виконує завдання з аеророзвідки на великих відстанях, і є більш безшумним і невловимим для радарів", - розповіли в МОУ.

Метою випробувань було вивчення масо-габаритних та аероергономчних показників Лелек. Крім того, вивчалися можливості операторів комплексу працювати в екстремальних умовах.

Безпілотники Лелека-100 зібрані фахівцями української інноваційної компанії DeViRo.