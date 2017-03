Астронавт зробив знімок нічної Землі з космосу

Астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке, який на даний момент знаходиться на борту Міжнародної космічної станції зробив знімок Землі.

Відповідне фото астронавт опублікував на своїй сторінці в Twitter.

У підписі до фото Песке написав, що йому вдалося зробити знімок Гібралтару через Купол МКС.

Купол є спеціальним модулем станції, він складається з семи прозорих ілюмінаторів, розмір найбільшого з яких становить 80 сантиметрів. Шість інших – трапецієвидні вікна навколо нього.

Our Cupola window opened on the Strait of Gibraltar. The gate to the Mediterranean is always open! https://t.co/hcWWj3mXk3 #Proxima pic.twitter.com/RzvSmrXS7d

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) 4 березня 2017 р.