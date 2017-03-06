Авдіївський коксохім зупинили через пошкодження обстрілами

У понеділок, 6 березня, Авдіївський коксохімічний завод було повністю зупинено через пошкодження внаслідок обстрілів.

Про це написав у Facebook генеральний директор АКХЗ Муса Магомедов.

"У понеділок була повна аварійна зупинка через пробій ізоляції одного з багаторазово пошкоджених обстрілами кабелів", - повідомив Магомедов.

Наразі роботу підприємства відновлено після проведення ремонтних робіт.

"Ми змогли за допомогою 2,5 мегаватного генератора та пристрою плавного пуску запустити газодувну машину №3 і відновити видачу коксу та власну генерацію", - додав Магомедов.

Водночас керівник заводу зазначив, що відновити енергопостачання Авдіївки та Донецької фільтрувальної станції за рахунок підприємства поки що неможливо.

"Щодо відновленню введення на Авдіївку і АКХЗ: знаємо де пошкодження, проте режим тиші не забезпечено, сподіваємося завтра буде краще ніж сьогодні і вдасться відновити енергопостачання міста, нас і ДФС", - пояснив Магомедов.