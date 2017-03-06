Британія не хоче нової "холодної війни" з РФ, - Джонсон

Міністерство закордонних справ Великої Британії не прагне до розгортання "холодної війни" з Росією.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Британії Борис Джонсон, повідомляє видання Reuters.

Він висловив занепокоєння, що Росія знов готує у своїй політиці "щось недобре" та зауважив, що російська сторона повинна продемонструвати, що їй знову можна довіряти, адже це дуже важливо.

"Важливо наголосити, що зараз ми не знаходимося у стані нової холодної війни з Росією. Ані Велика Британія, ані наші друзі в іншій частині Євросоюзу, ані Вашингтон не прагнуть до нової холодної війни", - наголосив Джонсон.