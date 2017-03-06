Доповідь в ООН: Тактика РФ в Україні включає підтримку тероризму та пропаганди

Офіційний представник України на слуханнях у Міжнародному суді ООН Олена Зеркаль заявила, що тактика Російської Федерації в Україні включає підтримку тероризму та пропаганди.

Про це вона заявила у виступі на засіданні Міжнародного суду ООН в Гаазі, передає Європейська правда.

За словами Зеркаль, Російська Федерація безперервно порушує міжнародне право та права людини в Україні.

"Російська Федерація продовжує надавати смертоносну підтримку незаконним збройним формуванням, які вчинили чисельні терористичні акти в Україні", - сказала вона.

"Тактика Російської Федерації включає підтримку тероризму та актів расової дискримінації, пропаганду, підривну діяльність, залякування, політичну корупцію, кібератаки. З такою реальністю ми стикнулися в Україні", - йдеться у повідомленні офіційного представника України на слуханнях у Міжнародному суді ООН.

За її словами, Росія продовжує таку поведінку вже протягом трьох років, увесь цей час "заперечуючи свою багатоаспектну агресію проти України".

Нагадаємо, Зеркаль просить суд застосувати тимчасові заходи проти Росії, до вирішення справи по суті. Зокрема, вона наголосила, що кількість пострілів, що лунають на Сході України, підтверджує, що інша сторона постачає зброю для бойовиків.

Повний текст промови представника України в Міжнародному суді ООН в Гаазі читайте за посиланням.