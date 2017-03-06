Доповідь в суді ООН: За загострення ситуації на Донбасі відповідальна РФ

Офіційний представник України на слуханнях у Міжнародному суді ООН Олена Зеркаль просить суд застосувати тимчасові заходи проти Росії, до вирішення справи по суті.

Про це вона заявила у виступі на засіданні Міжнародного суду ООН в Гаазі, пероедає Європейська правда.

Зеркаль, зокрема, наголосила, що кількість пострілів, що лунають на Сході України, підтверджує, що інша сторона постачає зброю для бойовиків.

"Кількість здійснених пострілів лише в Авдіївці за останні тижні сягнула майже 50 тисяч одиниць.

Ця кількість боєприпасів еквівалентна 80 заповненим вантажним вагонам. В той самий час офіційний представник президента РФ публічно висловлює надію, що у бойовиків на Сході України не закінчаться боєприпаси.

Чи може лишатися якийсь сумнів у тому, хто постачає це озброєння? Ні. Це робить Російська Федерація", - заявила, зокрема, вона.

Зеркаль підкреслила, що в даній ситуації Україна розраховує на застосування Міжнародним судом тимчасових заходів, одним з яких є пряма заборона Росії на подальшу підтримку проросійських бойовиків.

Нагадаємо, у Міжнародному суді ООН у Гаазі почалися слухання за позовом України проти Росії щодо порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.