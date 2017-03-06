Фійон не зніматиме свою кандидатуру на виборах президента Франції

Кандидат на посаду президента Франції від консерваторів Франсуа Фійон заявив, що не буде зніматися з виборів на тлі корупційного скандалу навколо нього.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Le Figaro.

"Сьогодні ніхто не може мені заборонити бути кандидатом, ніхто не має права примусити мене зняти свою кандидатуру. Це не означає, що я не готовий розмовляти, але це моє рішення", - заявив Фійон в неділю ввечері.

Відповідаючи на питання про можливу відмову від участі у кампанії, він відповів "ні", і пояснив: "зняття моєї кандидатури заведе у глухий кут мою політичну сім’ю".

"Мій проект, як і раніше підтримується більшістю виборців серед правих і центристів", - сказав він, посилаючись на "200 000 осіб", які прибули підтримати його на площу Трокадеро у Парижі в неділю.

За даними поліції, підтримати Фійона у центрі Парижа зібралися 45-50 тисяч людей.

Нагадаємо, що у Франції відкрили судове слідство проти Фійона.