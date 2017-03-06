Франція відмовилася від електронного голосування на виборах через можливі кібератаки

Уряд Франції вирішив відмовитися від електронної системи голосування на закордонних виборчих дільницях під час парламентських виборів у червні, повідомляє Reuters з посиланням на заяву французького МЗС.

За інформацією МЗС Франції, рішення пов'язане з "надзвичайно високим ризиком" кібератак. "Було вирішено не ризикувати, так як це може поставити під загрозу голосування французьких громадян, що проживають за кордоном", - заявили у зовнішньополітичному відомстві Франції.

З 2012 року громадянам Франції, які проживають за кордоном, дозволено через інтернет голосувати на парламентських виборах. Однак ця норма не поширюється на вибори президента.

Вибори до парламенту Франції будуть проведені у два етапи 11 і 18 червня. У голосуванні можуть взяти участь 1,3 млн французів, які проживають за кордоном. Напередодні в квітні і травні відбудуться вибори президента Франції.

Нагадаємо, що президент Франції Франсуа Олланд розпорядився посилити заходи безпеки в інформаційному просторі на час передвиборної кампанії в країні.

Своє занепокоєння про втручання РФ у виборчий процес озвучили в Генеральному директораті зовнішньої безпеки Франції. У відомстві вважають, що Росія може спробувати використовувати хакерів та інтернет-технології, щоб спробувати допомогти кандидату в президенти Франції від ультраправих Марін Ле Пен домогтися успіху.