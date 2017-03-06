Французький концерн PSA Peugeot Citroën придбав Opel за 2,2 мільярда євро

Французький концерн PSA Peugeot Citroën у понеділок, 6 березня, оголосив про придбання європейського відділення американського концерну General Motors, яке виробляло автомобілі під марками Opel та Vauxhall.

Згідно з повідомленням компанії, вартість купівлі Opel та Vauxhall склала 1,3 мільярда євро, ще 900 мільйонів PSA разом з французьким банком BNP Paribas заплатили за європейський підрозділ компанії GM Financial, що здійснювала фінансові операції GM в Європі, зокрема, надавала послуги з лізингу та автокредитування.

Як зазначає агентство AP, після придбання Opel та Vauxhall PSA стане другим за розміром автоконцерном у Європі та поступатиметься лише німецькому Volkswagen. Загальна кількість автомобілів, що вироблятимуться французьким концерном після купівлі європейського відділення GM, становитиме п'ять мільйонів авто на рік. На тлі занепокоєнь щодо втрати робочих місць внаслідок цієї угоди у PSA заявили, що й надалі виконуватимуть зобов'язання перед усіма робітниками, які працюють на підприємствах Opel.

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