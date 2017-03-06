ФРН планує перевірити, як Туреччина використовує кошти ЄС

Уряд Німеччини вважає, що ЄС повинен перевірити, наскільки ефективно Туреччина використовує кошти, виділені з фондів Євросоюзу.

Про це заявив речник німецького уряду Штефан Зайберт, повідомляє Reuters.

"Звичайно, потрібно постійно задавати питання, чи всі кошти, які ЄС виділяє згідно зі своїми зобов’язаннями, витрачаються на ті цілі, на які вони призначенні", – відповів він на питання, чи збільшення напруженості між Туреччиною і Європою повинно спонукати ЄС до перевірки цільового використання коштів.

Агенція нагадує, що коментарі Зайберта з'явився після того, як канцлер Австрії Крістіан Керн в неділю закликав ЄС перервати переговори про вступ з Туреччиною і скасувати або зменшити 4,5 млрд євро фінансування для Туреччини для підготовки її до вступу до ЄС.

Зайберт також повідомив журналістам, Німеччина, як і раніше прихильна до хороших відносин з Туреччиною через їх спільні інтереси, проте, за його словами, Німеччина продовжує чинити тиск на Туреччину для справедливого поводження з журналістом видання Die Welt Денізом Юджелем і наполягає на його швидкому звільненні.