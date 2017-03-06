Голова МЗС Британії закликав РФ припинити втручання у внутрішні справи України та балканських країн

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон закликав Росію припинити спроби втручання у внутрішні справи інших держав, зокрема України та країн Західних Балкан, наголосивши, що це - єдиний шанс на зміну відносин Москви із Заходом.

Про це він заявив 6 березня, на зустрічі з головами міністерств закордонних справ та оборони країн ЄС у Брюсселі, передає DW із посиланням на AFP та AP.

"Давайте внесемо ясність. Росія не планує нічого доброго", - заявив Джонсон, зазначивши, що Москва влаштовує кібератаки, підриває стабільність на Балканах, зокрема у Чорногорії, а також втручається в ситуацію на сході України.

За словами голови МЗС Великої Британії, це є "неприйнятним", а Росія "має показати, що їй знову можна довіряти". Він також зазначив, що ані в Євросоюзі, ані у Сполучених Штатах Америки ніхто не прагне повернення часів "холодної війни", але спробують повернути РФ "на кращий шлях".