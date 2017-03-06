Кабмін оприлюднив розпорядження про відсторонення Насірова

Кабінет міністрів в понеділок оприлюднив розпорядження про відсторонення голови ДФС Романа Насірова.

Про це йдеться у розпорядженні уряду.

"Відсторонити Романа Насірова від виконання повноважень за посадою голови Державної фіскальної служби", - йдеться у документі.

Іншим розпорядженням на цю посаду був призначений Мирослав Продан.

"У зв’язку з відстороненням голови ДФС від виконання повноважень за посадою покласти на час відсторонення Насірова виконання обов’язків на виконуючого обов’язки заступника голови зазначеної служби Продана Мирослава", - зазначається у розпорядженні.

В ніч на 3 березня детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - "зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки".

За даними САП, дії Насірова завдали державі збитків у розмірі близько 2 млрд гривень.

Прокурори САП просять суд про утримання Насірова під вартою або безпрецендентну заставу у сумі 2 млрд гривень, та відсторонення його від посади голови Фіскальної служби.