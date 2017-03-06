Качинський вважає Туска "німецьким кандидатом" на посаду глави ЄР

Лідер правлячої у польщі партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський вважає, що Дональд Туск є німецьким кандидатом на посаду голови Європейської ради.

Так політик висловився на адресу чинного очільника Євроради, який має намір переобиратися на своїй посаді, передає УНН.

На запитання польського видання про те, чиїм кандидатом є Туск, Качинський відповів: "Ангели Меркель, він є німецьким кандидатом".

Нагадаємо, що Польща офіційно просить замінити Туска на Саріуша-Вольського на чолі ЄС.