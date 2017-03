Клімкін: Головна мета позову України проти РФ - захистити права українців

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що головна мета позову України проти Росії в Міжнародному суді ООН - захистити життя та прав українців.

Про це Клімкін написав у своєму у Twitter.

"Гаага сьогодні - перше слухання (у справі - Ред.) Україна проти Росії. Наша головна мета - захистити життя і права людей в Україні. Вірю в міжнародне право та справедливість", - написав він.

The Hague today- first hearing of UAvRF. Our main goal - to defend lives and rights of UA people. Believe in international law and justice.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 березня 2017 р.