Клімкін: Головна мета позову України проти РФ - захистити права українців

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що головна мета позову України проти Росії в Міжнародному суді ООН - захистити життя та прав українців.

Про це Клімкін написав у своєму у Twitter.

"Гаага сьогодні - перше слухання (у справі - Ред.) Україна проти Росії. Наша головна мета - захистити життя і права людей в Україні. Вірю в міжнародне право та справедливість", - написав він.

The Hague today- first hearing of UAvRF. Our main goal - to defend lives and rights of UA people. Believe in international law and justice. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 березня 2017 р.

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, Міжнародний суд ООН розпочав публічні слухання за позовом України до Росії. Сьогодні слухання розпочалися із заслуховування української сторони. 7 березня слово буде надано представнику Росії.

Слухання відбуваються у відкритому режимі в Палаці миру в Гаазі. Українську делегацію на слуханнях очолює заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Зеркаль просить суд застосувати тимчасові заходи проти Росії, до вирішення справи по суті. Зокрема, вона наголосила, що кількість пострілів, що лунають на Сході України, підтверджує, що інша сторона постачає зброю для бойовиків.

Повний текст промови представника України в Міжнародному суді ООН в Гаазі читайте за посиланням.