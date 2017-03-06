Литовські ультрас підтримали Зозулю

Ультрас литовського клубу Атлантас підтримали Романа Зозулю в його конфлікті з шанувальниками Путіна серед футбольних вболівальників у Мадриді.

Відповідну світлину з фанатами команди з Клайпеди оприлюднив "Брутальний футбол" у своєму Твіттері.

Нагадаємо, футболіст Роман Зозуля 31 січня перейшов із клубу "Бетіс" до іспанського "Райо Вальєкано" на правах оренди, але змушений був через день повернутися. Фанати "Райо" (ультралівого спрямування) звинуватили його в нацизмі. Приводом стала футболка з тризубом, в якій гравець прилетів до Іспанії ще минулого літа. Ультрас агресивно вимагали, аби клуб не підписував гравця.

Зозулю підтримали іспанська ліга, "Бетіс", Федерація футболу України. "Райо Вальєкано" запропонував йому повернутися і гарантував безпеку, але українець відмовився через постійні акції протесту і погрози з боку фанатів "Райо".

Посол Іспанії в Україні Херардо Бугайо Оттоне пояснив ситуацію низьким культурним рівнем і недостатньою освіченістю тамтешніх шанувальників Путіна. "Іспанські лівацькі групи чомусь вважають російського президента Путіна також лівим і з огляду на це дуже його підтримують", - зазначив він, зокрема.

Працівники Міністерства інформаційної політики України долучилися до акції "Тризуб - це Україна" (TridentIsUkraine), яка є відповіддю на ситуацію з Романом Зозулею.

"Долучаємося до акції #TridentIsUkraine або #ТризубЦеУкраїна. Ця акція – відповідь на ситуацію з Романом Зозулею. Ми хочемо показати, що наша державна символіка – це лише прояв патріотизму, який не слід плутати з будь-якими ідеологіями чи рухами", - йдеться у повідомленні.