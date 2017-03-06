Директор Миколаївського коледжу преси та телебачення, генеральний продюсер каналу «ТАК-TV», секретар Національної спілки журналістів України Гліб Головченко готує позов до Європейського суду з прав людини проти «Первого канала» РФ. Програвши фактично всі судові інстанції в Україні у справі «Головченко проти «Первого канала», журналіст планує продовжити боротьбу на європейському рівні, що, в разі успішного завершення справи, може стати прецедентом в протистоянні з кремлівською пропагандою. Про це Гліб Головченко сьогодні ексклюзивно розповів газеті «День», яка упродовж всього судового процесу інформаційно підтримувала колегу.

Нагадаємо читачам, що 30 березня 2014 року в ефірі російського каналу в передачі «Воскресное Время. Информационно-аналитическая программа» був продемонстрований сюжет під назвою «В интернете появились документы, доказывающие, что беспорядки на Майдане готовились заранее». Для ілюстрації російські журналісти використали кадри з телепередачі «Телевізійний прес-клуб з Глібом Головченком», що виходить на миколаївському телеканалі «ТАК-TV». Вибачитися і дати спростування «Первый канал» відмовився.

«Судова тяганина, на жаль, продовжується. Дякую українським журналістам, зокрема колегам з «Дня» за інформаційну підтримку цього важкого процесу. Тільки подумайте – 16 засідань на першій інстанції, 2 – на другій, і 3 – на третій. Насправді ж, це той випадок, коли ми очікували від держави всілякої підтримки, зокрема від нашої судової гілки. І не отримали її. Також ми розраховували, що українські громадяни, за нашим прикладом, більш активно звертатимуться до суду в персональному порядку. Але цього теж не відбулося. Як результат, програвши всі судові інстанції в Україні, наразі ми готовимо необхідні папери для позову в Європейський суд з прав людини», - зауважив Гліб Головченко.

Нагадаємо, що сьогодні миколаївський канал «ТАК-ТV» відзначає 11 річницю свого існування.

Більше про хід стави «Головченко проти «Первого канала» читайте в найближчому номері «Прес-клубу» «Дня».

Вадим ЛУБЧАК, «День»