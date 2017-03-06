На чемпіонаті Європи з легкої атлетики українці вибороли 5 медалей

Вчора в Белграді завершився чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні, де українці здобули 5 медалей: 1 срібну і 4 бронзові.

Про це інформує прес-служба НОК України на своїй сторінці у Facebook.

Срібна медаль у Олесі Повх з бігу на 60 метрів, бронзові – у Юлії Левченко (стрибки у висоту), Марини Килипко (стрибки з жердиною), Сергія Никифорова (стрибки у довжину) і жіночої естафетної команди 4х400 метрів у складі Ольги Бібік, Тетяни Мельник, Анастасії Бризгіної і Ольги Ляхової.

Нагадаємо, український олімпійський чемпіон Ріо-2016 у вправах на паралельних брусах Олег Верняєв завоював срібло у багатоборстві на Кубку Америки зі спортивної гімнастики.