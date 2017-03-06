На момент аварії на шахті "Степова" відбувався ремонт, - Зубко

На момент аварії на шахті "Степова" там відбувався не видобуток вугілля, а ремонт шахти. Про це на брифінгу повідомив віце-прем’єр-міністр України — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

"В той момент, о 12:37, коли сталася аварія на шахті, і відбувся вибух, проводилися ремонтні роботи. Видобутку як такого не велося", — сказав Зубко.

Він додав, що за декілька останніх років видобуток на шахті з 2,5 млн тонн впав до 500 тис. тонн вугілля.

За словами віце-прем’єр-міністра, до того встановлення винних і причин трагедії, "нам треба дати пропозиції на другу урядову комісію про причини ще економічного стану цієї вугільної шахти, яка працювала в складі ДП "Вугілля".

Зубко при цьому зауважив, що протягом того місяця як працюватиме робоча група, "кожного понеділка будуть проводитися засідання комісії".

Нагадаємо, шахта "Степова", на якій 2 березня стався вибух метану, відновила роботу.